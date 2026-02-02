مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

- -
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

أكرم توفيق يهنئ نجله بمناسبة عيد ميلاده

كتب : مصراوي

05:00 ص 02/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق ونجله
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص أكرم توفيق لاعب الشمال القطري، على تهنئة نجله بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة لهما معا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر توفيق صورة له رفقة نجله، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "كل سنه وأنت طيب يا أحلى حاجة في حياتي، كل سنة وانت أغلى حاجة وأحلي حاجة".

وأضاف: "كل سنة وأنت روح وقلب وعين أبوك، كل سنة وأنا بشوفك كل يوم بتكبر، ربنا يحفظك ليا ويبارك فيك ويخليك ليا ولاخواتك والعمر كله ليك وأنت إلى الله أقرب، كل سنة وأنت طيب يا أجمل تيفا".

وكان أكرم توفيق انتقل إلى الشمال القطري في يناير من العام الماضي 2025، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وشارك صاحب الـ 28 عاما رفقة الفريق القطري، خلال الموسم الحالي في 13 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدفين فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أكرم توفيق أكرم توفيق ونجله نجل أكرم توفيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
حوادث وقضايا

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
6 شروط ورابط الترشح لجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية 2026
جامعات ومعاهد

6 شروط ورابط الترشح لجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية 2026
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"