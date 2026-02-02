أكرم توفيق يهنئ نجله بمناسبة عيد ميلاده

حرص أكرم توفيق لاعب الشمال القطري، على تهنئة نجله بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة لهما معا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر توفيق صورة له رفقة نجله، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "كل سنه وأنت طيب يا أحلى حاجة في حياتي، كل سنة وانت أغلى حاجة وأحلي حاجة".

وأضاف: "كل سنة وأنت روح وقلب وعين أبوك، كل سنة وأنا بشوفك كل يوم بتكبر، ربنا يحفظك ليا ويبارك فيك ويخليك ليا ولاخواتك والعمر كله ليك وأنت إلى الله أقرب، كل سنة وأنت طيب يا أجمل تيفا".

وكان أكرم توفيق انتقل إلى الشمال القطري في يناير من العام الماضي 2025، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وشارك صاحب الـ 28 عاما رفقة الفريق القطري، خلال الموسم الحالي في 13 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بصناعة هدفين فقط.