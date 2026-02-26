محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا من إفطاره في رمضان

بعد أن أطلقته "الأوقاف".. "زاد آل البيت" توزع ٣ آلاف وجبة بالحسين والسيدة

نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة له خلال إفطاره في شهر رمضان، برفقة زميله في ليفربول كيركز.

وظهر صلاح في الصور وهو يتجول في شوارع إنجلترا مع زميله، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين ومحبي النجم المصري.

وشارك محمد صلاح في آخر مباراة له مع ليفربول أمام نوتنجهام فورست، والتي انتهت بفوز "الريدز" بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، الذي يتفوق بفارق الأهداف.