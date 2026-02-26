مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا من إفطاره في رمضان

كتب : محمد عبد السلام

02:00 ص 26/02/2026 تعديل في 02:21 ص
    محمد صلاح خلال الفطار مع صديقه (2) (1)
    محمد صلاح خلال الفطار مع صديقه (4) (1)
    محمد صلاح خلال الفطار مع صديقه (1) (1)

نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة له خلال إفطاره في شهر رمضان، برفقة زميله في ليفربول كيركز.

وظهر صلاح في الصور وهو يتجول في شوارع إنجلترا مع زميله، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين ومحبي النجم المصري.

وشارك محمد صلاح في آخر مباراة له مع ليفربول أمام نوتنجهام فورست، والتي انتهت بفوز "الريدز" بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الخامس، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

محمد صلاح ليفربول ترتيب ليفربول في الدوري فطار محمد صلاح

