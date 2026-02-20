مباريات الأمس
مروان عطية ينشر صورة برفقة عائلته في أجواء رمضانية ويعلق

كتب - محمد عبد السلام:

02:17 ص 20/02/2026
نشر مروان عطية لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جمعته بعائلته في أجواء رمضانية رائعة.

وعلق على الصورة قائلا: "كل سنة وأنتم طيبون، ورمضان كريم على الأمة الإسلامية أجمعين، وتعود عليكم الأيام بخير وسعادة".

مروان عطية وعائلته (1)

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز أمس الخميس على نظيره الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة في الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية الأهلي زوجة مروان عطية صور زوجة مروان عطية

