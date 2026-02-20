مروان عطية ينشر صورة برفقة عائلته في أجواء رمضانية ويعلق

بينهم صلاح وهالاند.. رواتب نجوم الدوري الإنجليزي بعد تجديد ساكا مع آرسنال

نشر مروان عطية لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جمعته بعائلته في أجواء رمضانية رائعة.

وعلق على الصورة قائلا: "كل سنة وأنتم طيبون، ورمضان كريم على الأمة الإسلامية أجمعين، وتعود عليكم الأيام بخير وسعادة".

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز أمس الخميس على نظيره الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة في الدوري المصري الممتاز.