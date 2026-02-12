إعلان

شركتا طيران روسيتان تعلقان رحلاتهما لكوبا وسط تفاقم أزمة الطاقة

كتب : مصراوي

01:00 ص 12/02/2026

شركتا طيران روسيتان تعلقان رحلاتهما لكوبا وسط تفاق

(د ب أ)

أعلنت شركتا الطيران الروسيتان، "روسية ونوردويند"، الأربعاء، تعليق رحلاتهما الجوية إلى كوبا في ظل النقص الحاد في الوقود الذي تشهده هافانا.

وأفادت الشركتان، أنهما ستكتفيان بتشغيل رحلات المغادرة من كوبا فقط، بهدف إعادة المسافرين إلى بلدانهم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت قامت فيه شركات طيران دولية أخرى بالفعل بتعليق رحلاتها، أو تعديلها، إلى كوبا، التي لم تصلها أي إمدادات نفطية من الخارج منذ أكثر من شهر نتيجة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة.

