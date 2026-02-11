البرلمان الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا

(أ ش أ)

اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بموجب إجراء عاجل، حزمة من المقترحات التي تهدف إلى دعم أوكرانيا، بما في ذلك قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027.

وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان له، أنه سيتم تخصيص 30 مليار يورو من المبلغ الإجمالي للمساعدة المالية الكلية أو الدعم المالي، على أن يتم تقديمها من خلال "مرفق أوكرانيا"، أحد أبرز أدوات التمويل الأوروبية.

وأضاف أنه سيتم تخصيص 60 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا ودعم شراء المعدات العسكرية، وإذا لم تكن بعض المواد الدفاعية متوفرة على الفور من الدول الأوروبية، فسيتم تطبيق مجموعة من الاستثناءات المحددة لشرائها من دول أخرى.

وأكد البرلمان الأوروبي أنه سيتم تقديم المساعدة المالية بما يتماشى مع الاحتياجات المالية لأوكرانيا، على النحو المبين في الاستراتيجية المالية التي أعدتها أوكرانيا ووفقًا لتقييم المفوضية الأوروبية.

وسيخضع التمويل لشروط صارمة، بما في ذلك التزام أوكرانيا المستمر بالحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات، بالإضافة إلى بذل جهود مستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.

وقد حظي القرار بتأييد 458 عضوًا في البرلمان الأوروبي، فيما عارضه 140 نائبًا وامتنع 44 عضوًا عن التصويت.

من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للبرلمان الأوروبي لقراره بمنح أوكرانيا هذا القرض الداعم لبلاده.