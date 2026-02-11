القوات الأمريكية تخلي قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية

(د ب أ)

أخلت القوات الأمريكية قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية وتوجهت إلى الحدود السورية الأردنية.

وأكدت مصادر في محافظة حمص، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"،أن القوات الأمريكية أخلت اليوم الأربعاء، قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية باتجاه قاعدة البرج 22 في منطقة المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.

وأشارت المصادر، إلى أن خروج القوات الأمريكية من قاعدة التنف يأتي بعد انضمام سوريا للتحالف الدولي وأصبحت شريكاً فاعلاً، والقيام بعمليات نوعية وإلقاء القبض على قيادات بارزة في تنظيم داعش في العاصمة دمشق وريفها ودرعا وحلب.

وأوضحت المصادر، أن القوات الأمريكية التي وجدت في سوريا لمحاربة تنظيم داعش بدأت بإخلاء تلك القواعد في محافظة دير الزور والحسكة وأخر تلك القواعد التي أخلتها القوات الأمريكية قاعدة الشدادي في محافظة الحسكة أمس الأول الاثنين.

وتعتبر قاعدة التنف الأمريكية واحدة من أبرز القواعد الأمريكية ووجدت في ريف حمص الشرقي لقطع الطريق بين الحدود السورية العراقية والعاصمة دمشق.

كما يوجد قرب القاعدة الأمريكية والتي تعرف بمنطقة 55 موقع لجيش سوريا الحرة والذي يعرف بالمغاوير وتم الإشراف عليه وتمويله من قبل القوات الأمريكية إضافة إلى وجود مخيم الركبان للمهجرين من محافظات حمص وحماة وريف دمشق.

وتعرضت القاعدة قبل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، لهجوم عدة مرات بالمسيرات، والتي أعلنت فصائل عراقية مسؤوليتها عن الهجوم.