عمرو فتحي: إي آند مصر ترسخ استراتيجية ذكاء اصطناعي مستدامة

كتب : آية محمد

11:15 م 11/02/2026

عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا ونظم

قال عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات (CTIO) في إي آند مصر، إن الشركة لم تبدأ رحلتها مع الذكاء الاصطناعي حديثًا، بل سبقتها سنوات من العمل على البيانات وتصميم نماذج التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة، ضمن مسار تطوير داخلي متواصل، قبل أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أولوية عالمية.

وبحسب بيان الشركة اليوم، جاء ذلك في جلسة نقاشية على هامش فعاليات النسخة الأولى من قمة ومعرض Ai Everything الشرق الأوسط وإفريقيا – مصر 2026، تحت عنوان "البنية التحتية وتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".

وأوضح أن إعادة الهيكلة المؤسسية في عام 2022 شكلت نقطة انطلاق جديدة، حيث بدأت مرحلة مكثفة من التجارب المتكررة لاختبار الإمكانات العملية، وصولًا إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع (AI at Scale)، وهو تحول وصفه ب "الكبير للغاية" مقارنة بالمبادرات المحدودة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم في جوهره على جودة البيانات وتكاملها، مضيفًا: "نحن مؤسسة غنية بالبيانات بحكم طبيعة أعمالنا، لكن الاستفادة الحقيقية تتطلب وجود بيئة بيانات موحدة تربط جميع القطاعات"، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على بناء هذه البيئة باعتبارها الركيزة الأساسية لأي توسع مؤسسي فعال.

وشدد الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات (CTIO) في إي آند مصر، على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يشبه الإنفاق الرأسمالي التقليدي الذي يُسترد على مدى سنوات، بل هو التزام مستدام يتطلب ضخ مستمر للموارد، سواء في التكنولوجيا أو الكفاءات البشرية أو تطوير البنية التنظيمية.

عمرو فتحي قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات إي آند مصر الذكاء الاصطناعي معرض Ai Everything

