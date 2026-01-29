مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من زوجة زيزو بعد حصوله على جايزة رجل المباراة أمام وادي دجلة

كتب : مصراوي

05:33 ص 29/01/2026 تعديل في 05:44 ص
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (23)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (20)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (19)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (22)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (21)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (13)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (18)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (15)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (9)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (4)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (2)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (12)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (25)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (5)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (24)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (21)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (5)
  • عرض 21 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (18)
  • عرض 21 صورة
    زوجة زيزو (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها.

وعلقت على الصورة: "ربنا يحفظك ياحبيبي".

ويذكر أن أحمد سيد زيزو قد حصل على جائزة رجل المباراة، في مباراة وادي دجلة، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز أهداف النادي الأهلي كلا من، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، فيما سجل هدف دجلة الوحيد اللاعب زياد أسامة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة زيزو صور زوجة زيزو زيزو الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
عادات يومية تحمي الكلى من التلف .. تعرف عليها
نصائح طبية

عادات يومية تحمي الكلى من التلف .. تعرف عليها
الجيش الفنزويلي يعلن الولاء لـ ديلسي رودريجيز
شئون عربية و دولية

الجيش الفنزويلي يعلن الولاء لـ ديلسي رودريجيز
"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
زووم

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
للعام الثاني تظهر بالحجاب.. 15 صورة لـ هدى المفتي في مسلسلات "80 باكو"
زووم

للعام الثاني تظهر بالحجاب.. 15 صورة لـ هدى المفتي في مسلسلات "80 باكو"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون