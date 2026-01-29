أول تعليق من زوجة زيزو بعد حصوله على جايزة رجل المباراة أمام وادي دجلة

زوجة النني الثانية تنشر صورة له مع ابنه وتعلق

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها.

وعلقت على الصورة: "ربنا يحفظك ياحبيبي".

ويذكر أن أحمد سيد زيزو قد حصل على جائزة رجل المباراة، في مباراة وادي دجلة، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز أهداف النادي الأهلي كلا من، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، فيما سجل هدف دجلة الوحيد اللاعب زياد أسامة.