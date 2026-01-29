إعلان

استكمال محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية اليوم

كتب : صابر المحلاوي

07:00 ص 29/01/2026

الفنانة منى فاروق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة القضية المتهمة بها الفنانة منى فاروق للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة.

وكان محامي تقدم ببلاغ ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشويه صورة المرأة المصرية أمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.

اقرأ أيضًا:

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسكندرية لعرض الكشوف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القاهرة الاقتصادية منى فاروق التعدي على المبادئ والقيم الأسرية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة
حريق في منطقة الزرايب بمنشأة ناصر يمتد إلى 3 منازل
أخبار مصر

حريق في منطقة الزرايب بمنشأة ناصر يمتد إلى 3 منازل

"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
مصراوي ستوري

"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
عادات يومية تحمي الكلى من التلف .. تعرف عليها
نصائح طبية

عادات يومية تحمي الكلى من التلف .. تعرف عليها
معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون