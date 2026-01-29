استكمال محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية اليوم

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة القضية المتهمة بها الفنانة منى فاروق للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة.

وكان محامي تقدم ببلاغ ضد الممثلة منى فاروق يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة لقيم المجتمع، وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تشويه صورة المرأة المصرية أمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام.

