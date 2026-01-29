زوجة النني الثانية تنشر صورة له مع ابنه وتعلق
كتب : مصراوي
القاهرة - مصراوي
نشرت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها برفقة ابنهما.
وشاركت حنان متابعيها عبر خاصية "الستوري" صورة لزوجها محمد النني وهو يقبل ابنه "تميم"، وعلقت:"سلامة عينك وقلبك وروحك ياروحي".
وأكدت حنان في الساعات الماضية تعرض ابنها "تميم"، لوعكة صحية في عينيه.