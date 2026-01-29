مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

زوجة النني الثانية تنشر صورة له مع ابنه وتعلق

كتب : مصراوي

05:08 ص 29/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    نجل محمد النني
  • عرض 21 صورة
    النني برفقة أبنه (1)
  • عرض 21 صورة
    محمد النني وزوجته (2)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (3)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (8)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (15)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (10)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (7)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (7)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (13)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (2)

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها برفقة ابنهما.

وشاركت حنان متابعيها عبر خاصية "الستوري" صورة لزوجها محمد النني وهو يقبل ابنه "تميم"، وعلقت:"سلامة عينك وقلبك وروحك ياروحي".

وأكدت حنان في الساعات الماضية تعرض ابنها "تميم"، لوعكة صحية في عينيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النني زوجة النني حنان المغربية زوجة النني زوجة النني الثانية نجل محمد النني صور أبن محمد النني

