الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

"يستحق".. زوجة حسام عبد المجيد تنشر 8 صور رومانسية لهما وتعلق

كتب : مصراوي

04:00 ص 29/01/2026 تعديل في 04:03 ص
القاهرة – مصراوي

نشرت ملك أحمد، زوجة حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمعتهما.

ونالت الصور إعجاب عددا كبيرا من المتابعين الذين أشادوا بإطلالتهما الأنيقة والرومانسية.

وعلقت ملك على الصور: "زوجي يستحق الأفضل، ولهذا السبب وجدت لوكي".

وساهم حسام عبد المجيد في فوز الزمالك على بتروجيت بعدما أحرز هدفا من ركلة جزاء، في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء وانتهى بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل.

حسام عبد المجيد الزمالك زوجة حسام عبد المجيد ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد صور زوجة حسام عبد المجيد

