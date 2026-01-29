"يستحق".. زوجة حسام عبد المجيد تنشر 8 صور رومانسية لهما وتعلق

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

القاهرة – مصراوي

نشرت ملك أحمد، زوجة حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمعتهما.

ونالت الصور إعجاب عددا كبيرا من المتابعين الذين أشادوا بإطلالتهما الأنيقة والرومانسية.

وعلقت ملك على الصور: "زوجي يستحق الأفضل، ولهذا السبب وجدت لوكي".

وساهم حسام عبد المجيد في فوز الزمالك على بتروجيت بعدما أحرز هدفا من ركلة جزاء، في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء وانتهى بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل.