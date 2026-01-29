حريق في منطقة الزرايب بمنشأة ناصر يمتد إلى 3 منازل

يتابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بمنزل بمنطقة الزاريب بحي منشأة ناصر وامتد إلى 3 منازل مجاورة.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب "حي منشأة ناصر" بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث، وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ١٠ سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن.