أصبحت ريهام الشيمي زوجة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، محط أنظار واهتمام الكثير من الجماهير المصرية، خاصة في دعمها الكامل لزوجها في أزمته الصحية التي يعاني منها منذ عام 2019.

واكتسبت الشيمي تعاطف واحترام الكثير من المصريين، ليس عشاق ومتابعي كرة القدم فقط، نظرا لدعمها ومساندتها لزوجها منذ الإعلان عن مرضه وابتعاده عن كرة القدم في عام 2019.

وتتواجد ريهام الشيمي بجوار مؤمن زكريا باستمرار في مختلف المناسبات التي يحضرها نجم الكرة المصرية، في إشارة إلى حرصها على مساندته وعدم الابتعاد عنه، مما لاقى الكثير من الإشادات من جانب ملايين المصريين، لوقوفها بجانب زوجها دون في مثل هذا الوقت الصعب، دون أن تظهر أي نوع من أنواع التعب بخصوص هذا الأمر.

وظهرت زوجة مؤمن زكريا معه في أكثر من مرة داخل أرضية الملعب، خلال تواجده لحضور بعض المباريات وبشكل خاص مباريات النادي الأهلي.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات خلال ظهوره في برنامج صاحبة السعادة: "ريهام تساندني بقوة دائما وبالأخص منذ بداية أزمتي الصحية، تهتم بما أحتاجه في البداية قبل أن تفكر في ما يخصها، أنا الأولوية بالنسبة لها في كل شئ".

وأضاف: "أنا اكتشفت مرضي بعد عام ونصف فقط من الزواج، لكن ريهام استحملت وتساعدني دائما وده أمر مش سهل عكس ما الناس بتتوقع".

ومن جانبها قالت ريهام الشيمي: "اللي أنا بعمله ده أمر طبيعي، أي زوجة مكاني هتعمل ده وأكتر كمان وهو حبيبي ربنا يشفيه ويعافيه".

والجدير بالذكر أن مؤمن زكريا، يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من بين كل 2 مليون شخص.