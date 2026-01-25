مروان عطية ينشر صورا مع ابنته وزوجته تعلق

حسام عاشور يشارك متابعيه صورة مع شقيقته

نشر مروان عطية، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا له برفقة ابنته.

وظهر مروان عطية برفقة ابنته المولودة حديثا، التي خطفت قلوب متابعيه، حيث لاقت الصورة تفاعلا واسعا ونالت العديد من الإعجابات.

وعلقت زوجة مروان عطية على الصورة قائلة: "كل ما أملك".

وخاض مروان عطية مع النادي الأهلي حتى الآن 133 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4 أهداف.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة في الدوري المصري.