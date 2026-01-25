مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

مروان عطية ينشر صورا مع ابنته وزوجته تعلق

كتب – محمد عبد السلام:

07:32 ص 25/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية
  • عرض 18 صورة
    هدف مروان عطية (10)
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة مروان عطية (8)
  • عرض 18 صورة
    مروان عطية وزوجته (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر مروان عطية، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا له برفقة ابنته.

وظهر مروان عطية برفقة ابنته المولودة حديثا، التي خطفت قلوب متابعيه، حيث لاقت الصورة تفاعلا واسعا ونالت العديد من الإعجابات.

وعلقت زوجة مروان عطية على الصورة قائلة: "كل ما أملك".

وخاض مروان عطية مع النادي الأهلي حتى الآن 133 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4 أهداف.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة في الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية النادي الأهلي الأهلي زوجة مروان عطية سلمي صقر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
رياضة عربية وعالمية

"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
علاقات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
"والدها أسطورة الدراويش".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسني عبد ربه
مصراوي ستوري

"والدها أسطورة الدراويش".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسني عبد ربه
تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
اليوم.. زاهي حواس يكشف أسرار "المتحف الكبير" في ندوة استثنائية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

اليوم.. زاهي حواس يكشف أسرار "المتحف الكبير" في ندوة استثنائية بمعرض الكتاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام