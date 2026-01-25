مباريات الأمس
"تنكر".. وصلة ضحك بين أبو تريكة ووائل جمعة في ستوديو بي إن سبورتس

كتب - يوسف محمد:

03:05 ص 25/01/2026
دخل ثنائي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ووائل جمعة، في وصلة ضحكة قوية، خلال ظهورهما معا، على شاشة قناة "بي إن سبورتس".

وظهر الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة، في الاستديو التحليلي عبر قناة بي إن سبورت، حيث قال مقدم الاستديو محمد سعدون الكواري لوائل جمعة: "أبو تريكة بجلالة قدره ونجوميته كان بيعملك شاي، ليرد جمعة ضاحكا موجها كلامه لأبو تريكة، تنكر ياض".

ورد أبو تريكة على الكواري وجمعة، حيث قال: "أنا بتشرف أن أنا أعمل لوائل جمعة الشاي، دى عشرة سنين، وقعدنا 10 سنين مع بعض".

وواصل تريكة تصريحاته ضاحكا: "وائل جمعة هو اللي كان بيعمل الشاي وهو احسن واحد يعمل الشاي".

ويتمتع الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة بعلاقة صداقة قوية، حيث لعب معا لسنوات طويلة من السنوات سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر.

أبو تريكة ووائل جمعة النادي الأهلي بي إن سبورتس منتخب مصر ستوديو بي إن سبورتس

