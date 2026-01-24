10 صور لعصام الحضري في رقصة إفريقية

ميشيل يانكون يوجه رسالة لمصطفى شوبير بعد أدائه ضد يانج أفريكانز

القاهرة - مصراوي

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يرقص في إحدى الدول الأفريقية.

وظهر الحضري وهو يشارك إحدى الفتيات الرقص على الطريقة الأفريقية، ممسكا بإحدى الآلات الموسيقية الأفريقية، وسط أجواء من المرح.

ويذكر أن عصام الحضري يتولى حاليا مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر للمحليين.

كما يظهر الحضري من حين لآخر في استوديوهات التحليل الرياضي، لتحليل بعض المباريات عبر مختلف القنوات والبرامج الرياضية.