مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

10 صور لعصام الحضري في رقصة إفريقية

كتب : مصراوي

04:29 ص 24/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (4)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (3)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (6)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (7)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (8)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (5)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (10)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (1)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يرقص في إحدى الدول الأفريقية.

وظهر الحضري وهو يشارك إحدى الفتيات الرقص على الطريقة الأفريقية، ممسكا بإحدى الآلات الموسيقية الأفريقية، وسط أجواء من المرح.

ويذكر أن عصام الحضري يتولى حاليا مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر للمحليين.

كما يظهر الحضري من حين لآخر في استوديوهات التحليل الرياضي، لتحليل بعض المباريات عبر مختلف القنوات والبرامج الرياضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عصام الحضري رقصة أفريقية الحضري أين يشتغل عصام الحضري الآن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قمر" أحمد عبد القادر ينشر صورا رومانسية مع زوجته والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"قمر" أحمد عبد القادر ينشر صورا رومانسية مع زوجته والجمهور يعلق
"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
أخبار مصر

"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز
مصراوي ستوري

أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز

بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له
أجنبي

بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له
"بالأسود" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد
مصراوي ستوري

"بالأسود" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟