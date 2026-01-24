"بالأسود" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد

أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز

القاهرة - مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة جديدة من الصور.

وشاركت حنين متابعيها مجموعة من الصور الجديدة من داخل استوديو "صوت الزمالك"، بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حاليا مذيعة في البرنامج الإذاعي "صوت الزمالك".

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.