خطف محمد فضل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعدما احتفل بعيد ميلاد ابنته.

وكان فضل نشر عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى بنت في الدنيا يا بنت أبوها".

ومع احتفال فضل بعيد ميلاد ابنته أمس، بدأ الكثير من المتابعين وبشكل خاص من عشاق كرة القدم المصرية، يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أهم وأبرز التفاصيل الخاصة بعائلة نجم الكرة المصرية السابق.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد فضل

ويبلغ محمد فضل من العمر 45 عاما، فهو من مواليد 20 أغسطس 1980 بالقاهرة.

ووالد نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق كان يعمل قاضيا "مستشار"، وهو المستشار فضل الحسيني ظهران، والذي رحل عن عالمنا في يناير من عام 2018.

وفي المقابل رحلت والدة محمد فضل في عام 2012، بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته الصغرى، بعد صراع مع المرض.

وكان فضل كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، خلال ظهوره ضيفا عبر برنامج "ضيفي مع معتز"، أن والدته كانت تسانده منذ طفولته في مشواره بكرة القدم.

وقال فضل: "منذ أن كان عمري 10 سنوات، كانت والدتي تتواجد معي في كل المباريات، التي أشارك فيها مع الفريق".

وبالحديث عن زوجة محمد فضل، فنجم الكرة المصرية السابق متزوج من سيدة تدعى إيمان العاصي، احتفل الثنائي بحفل زفافهما، في عام 2004 وأنجب منها 3 أطفال.

ولدى فضل من زوجته إيمان العاصي 3 أبناء، ولدين وبنت، إلا أن فضل تلقى صدمة كبيرة في عام 2018 بوفاة ابنه الأصغر إسماعيل، إثر تعرضه لحادث سير.

وأكد فضل في ظهوره ببرنامج "ضيفي مع معتز": "أسرتي لم تتمكن من الخروج من صدمة وفاة نجله إسماعيل، أقوى محنة في حياتنا وكل ما يمر الوقت على وفاة إسماعيل أشعر أن الوجع والآلام يزيد".

وأضاف: "وكان لدي شعور منذ والدته أنه سيرحل عن عالمنا في وقت قريب، لكن هو في مكان أفضل دلوقت".

