زوجة عمرو السولية تنشر صورا جديدة معه في أحد الدول الأوروبية

القاهرة - مصراوي

نشرت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة لها.

وشاركت هدير متابعيها عبر حسابها، صورًا جديدة لها وهي تستمتع بالأجواء الشتوية في إحدي الدول الأوروبية.

وكانت هدير قد نشرت في وقت سابق صورا تجمعها بزوجها عمرو السولية خلال قضاء عطلة شتوية خارج البلاد، التي تلقت تفاعل كبير من المتابعين.