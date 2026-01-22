مباريات الأمس
"بينهم فتوح وإمام عاشور".. 11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك في إعلان لشركة سيارات

كتب - يوسف محمد:

07:27 ص 22/01/2026
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أسامة جلال
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 11 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 11 صورة
    نبيل دونجا
  • عرض 11 صورة
    محمد هاني
  • عرض 11 صورة
    محمود الونش
  • عرض 11 صورة
    0a9376c5-20c0-4aae-8322-9498a4ae10ae_11zon
  • عرض 11 صورة
    مروان سري

ظهر عدد من نجوم كرة القدم المصرية، خلال الساعات الماضية، في إعلان ترويجي لإحدى الشركات الخاصة بحماية وصيانة السيارات.

وتواجد في الإعلان عدد كبير من نجوم الفرق المصرية، حيث ظهر كل من، إمام عاشور، مروان عطية، محمد هاني، محمود الونش، شريف إكرامي، أحمد فتوح وغيرهم من نجوم كرة القدم المصرية.

وبخلاف نجوم الدوري المصري، زهر في الإعلان أيضًا لاعب منتخب مصر والعين الإمارات رامي ربيعة، الذي شارك في الإعلان رفقة زملائه بالمنتخب الوطني.

ويذكر أن أغلب اللاعبين الذين ظهروا في الإعلان، تواجدوا رفقة المنتخب الوطني، في النسخة الأخيرة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي اختتمت يوم الأحد الماضي 18 يناير الجاري.

وكان المنتخب المصري أنهى مشواره في النسخة الأخيرة من بطولة أمم أفريقيا 2025، وهو يحتل المركز الرابع، بعدما تلقى الهزيمة في مباراة تحديد المركز الثالث على يد نيجيريا بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

"الاعتذار مطلوب".. تعليق مثير للجدل من إبراهيم سعيد بخصوص منتخب مصر

"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي كأس الأمم الأفريقية مروان عطية أحمد فتوح

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟.. أمين الفتوى يجيب
Realme تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد.. ما مواصفاته وقدرات التصوير؟
خلال ساعات.. إتاحة نتائج صفوف النقل بالقاهرة الترم الأول 2026

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟
محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال

