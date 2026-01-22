"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب

ظهر عدد من نجوم كرة القدم المصرية، خلال الساعات الماضية، في إعلان ترويجي لإحدى الشركات الخاصة بحماية وصيانة السيارات.

وتواجد في الإعلان عدد كبير من نجوم الفرق المصرية، حيث ظهر كل من، إمام عاشور، مروان عطية، محمد هاني، محمود الونش، شريف إكرامي، أحمد فتوح وغيرهم من نجوم كرة القدم المصرية.

وبخلاف نجوم الدوري المصري، زهر في الإعلان أيضًا لاعب منتخب مصر والعين الإمارات رامي ربيعة، الذي شارك في الإعلان رفقة زملائه بالمنتخب الوطني.

ويذكر أن أغلب اللاعبين الذين ظهروا في الإعلان، تواجدوا رفقة المنتخب الوطني، في النسخة الأخيرة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي اختتمت يوم الأحد الماضي 18 يناير الجاري.

وكان المنتخب المصري أنهى مشواره في النسخة الأخيرة من بطولة أمم أفريقيا 2025، وهو يحتل المركز الرابع، بعدما تلقى الهزيمة في مباراة تحديد المركز الثالث على يد نيجيريا بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

"الاعتذار مطلوب".. تعليق مثير للجدل من إبراهيم سعيد بخصوص منتخب مصر

"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل