"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة مع زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب مصر

كتب : مصراوي

05:34 ص 22/01/2026 تعديل في 11:12 م
لا تزال أصداء خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وهو يحتل المركز الرابع، تسيطر على الشارع المصري الكبير، خاصة وان الجماهير كان تأمل في عودة الفراعنة لمنصات التتويح وحصد لقب البطولة.

ونشرت دانا آدم زوجة المدير الفني للفراعنة حسام حسن، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتدخل إحدى المتابعات وتهاجمها بقوة هى وزوجها.

حيث علقت إحدى المتابعات على الفيديو وكتبت: "أهي دي يا حسام اللي مودياك في داهية، عليه العوض ومنه العوض فيك يا مصر، يا أحلى اسم في الوجود ياه ياه رع رع".

وردت زوجة حسام حسن، على التعليق وكتبت: "اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل".

وكان منتخب مصر الأول بقيادة حسام حين، احتل المركز الرابع في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بعدما تلقى الهزيمة في مباراة تحديد المركز الثالث على يد نيجيريا بركلات الترجيح.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال نجح في حصد لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب المغرب في المباراة النهائية، بهدف دون مقابل.

"إنهاء تجربة جون"..طارق يحيى ينتقد أوضاع الزمالك ويطالب بقرارات عاجلة

عبد الناصر محمد يكشف موقف سيف فاروق جعفر من الرحيل عن الزمالك

حسام حسن وزوجته منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا

