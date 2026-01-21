تصدر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك محمد عبد المنصف المشهد بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، بعدما إعلان خبر انفصاله عن الممثلة إيمانم الزيدي، في خبر فاجئ الكثير من المتابعين، لعدم إعلان الثنائي وجود أي علاقة بينهما من قبل.

وتفاجأت جماهير الكرة المصرية، يوم 5 يناير الجاري، بإعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف، حيث كتبت الزيدي: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

رد فعل محمد عبد المنصف

والتزم محمد عبد المنصف الصمت لوقت كبير، بعد إعلان إيمان الزيدي هذا الخبر، قبل أن يظهر على مواقع السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين، حيث شارك أمس صورة خلال تواجده في مدينة الإسماعيلية، في أول رد فعل بعد انتشار خبر الانفصال عن الزيدي.

رد فعل لقاء الخميسي

وعلقت لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف، على خبر انفصاله عن إيمان الزيدي بعد زواج شرعي دام لمدة 7 سنوات، إلا أنها لم تكن تعلم هذا الأمر.

وقالت الخميسي في فيديو عبر حسابها الرسمي، على "إنستجرام": "كلنا بنغلط وممكن نتوه شوية في وسط الزحمة، وفي ناس بتغلط وتكمل في الغلط، لكن في ناس بترجع وتندم وتحاول تصحيح الأخطاء، مفيش حد مبيغلطش، لكن القوي هو من يعترف بأخطائه".

وأضافت: "أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت، لكن أننا نحافظ على بيوتنا بالحب والسلام، ومفيش شخص مبيغلطش، وبقول لكل ست حافظي على بيتك ومتديش أي شخص فرصة أنه يهدمه".

أقرأ أيضًا:

حنفيات ذهب وشاطئ خاص.. كريستيانو رونالدو يبيع قصره في البرتغال