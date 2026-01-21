مباريات الأمس
من الطلاق لـ ستوري الإسماعيلية.. القصة الكاملة لأزمة زواج محمد عبد المنصف نجم الزمالك

كتب - يوسف محمد:

07:00 ص 21/01/2026
تصدر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك محمد عبد المنصف المشهد بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، بعدما إعلان خبر انفصاله عن الممثلة إيمانم الزيدي، في خبر فاجئ الكثير من المتابعين، لعدم إعلان الثنائي وجود أي علاقة بينهما من قبل.

وتفاجأت جماهير الكرة المصرية، يوم 5 يناير الجاري، بإعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف، حيث كتبت الزيدي: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

رد فعل محمد عبد المنصف

والتزم محمد عبد المنصف الصمت لوقت كبير، بعد إعلان إيمان الزيدي هذا الخبر، قبل أن يظهر على مواقع السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين، حيث شارك أمس صورة خلال تواجده في مدينة الإسماعيلية، في أول رد فعل بعد انتشار خبر الانفصال عن الزيدي.

رد فعل لقاء الخميسي

وعلقت لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف، على خبر انفصاله عن إيمان الزيدي بعد زواج شرعي دام لمدة 7 سنوات، إلا أنها لم تكن تعلم هذا الأمر.

وقالت الخميسي في فيديو عبر حسابها الرسمي، على "إنستجرام": "كلنا بنغلط وممكن نتوه شوية في وسط الزحمة، وفي ناس بتغلط وتكمل في الغلط، لكن في ناس بترجع وتندم وتحاول تصحيح الأخطاء، مفيش حد مبيغلطش، لكن القوي هو من يعترف بأخطائه".

وأضافت: "أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت، لكن أننا نحافظ على بيوتنا بالحب والسلام، ومفيش شخص مبيغلطش، وبقول لكل ست حافظي على بيتك ومتديش أي شخص فرصة أنه يهدمه".

أقرأ أيضًا:

حنفيات ذهب وشاطئ خاص.. كريستيانو رونالدو يبيع قصره في البرتغال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد المنصف لقاء الخميسي إيمان الزيدي زوجة محمد عبد المنصف زوجة عبد المنصف الثانية

