أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن السلاح الجوى دمر اليوم السبت، 16 طائرة في مطار مهر آباد تابعة لفيلق القدس في العاصمة طهران.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له، إنه خلال الليل، أكملت القوات الجوية الإسرائيلية، موجة واسعة من الضربات في مختلف أنحاء طهران على بنية تحتية عسكرية تقع في مطار مهرآباد.

وقال جيش الاحتلال: "إنه تم بدقة تدمير 16 طائرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك، تمّ استهداف طائرات مقاتلة إيرانية عدة تشكل خطرا على الطائرات التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية العاملة في الأجواء الإيرانية".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وكالة رويترز مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر حريقا كبيرا ودخانا كثيفا يتصاعدان في العاصمة الإيرانية طهران باتجاه مطار مهرآباد.

وقالت رويترز، إنها تحققت من صحة مقطع الفيديو الذي يوثق المشهد، لكنها لم تتمكن من تحديد تاريخ تصويره بدقة، مشيرة إلى أنها لم تعثر على أي نسخة أقدم للمقطع على الإنترنت قبل 7 مارس.