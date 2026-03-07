أكد رئيس السلطة القضائية وعضو مجلس القيادة المؤقت في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، أن التقارير الحالية للقوات المسلحة تُظهر بوضوح أن جغرافيا بعض دول المنطقة وُضعت "علنا وسرا" تحت تصرف العدو، مشيرا إلى أن تلك النقاط تُستخدم لشن اعتداءات ضد الأراضي الإيرانية، في تصريحات هامة أدلى بها قبل قليل.

حق الدفاع المشروع

شدد إيجئي، خلال مقابلته التي نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، على أن طهران التزمت دائما بحسن الجوار ولم تهاجم من لم يعتدِ عليها، مستدركا: "لكن الدفاع عن النفس أمام أي عدوان هو حق مشروع وثابت تكفله المواثيق الدولية"، مؤكدا أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استغلال أراضي الجيران لضرب أمنها القومي.

استمرار الضربات العنيفة

أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن "الهجمات العنيفة" على تلك الأهداف المُعادية ستستمر، موضحا أن هذه الاستراتيجية قيد التنفيذ حاليا بمباركة من الحكومة وكافة أركان النظام الإيراني الذين أجمعوا على ضرورة الردع الحاسم.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الجمهورية الإسلامية تضع حفظ وتطوير العلاقات الودية مع دول المنطقة "على رأس أولوياتها"، مشددا على أن هذه الروابط تقوم على مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وسلامة الأراضي لجميع الجيران.

رسالة عبر "إكس".. الدفاع عن النفس

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت، أوضح بزشكيان، أن هذا النهج الدبلوماسي "لا ينفي بأي حال من الأحوال الحق الذاتي لإيران في الدفاع عن نفسها".

وأضاف رئيس إيران، أن بلاده تحتفظ بحقها القانوني في مواجهة أي تجاوز عسكري أو عدوان تشنه الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني ضد سيادتها.

تضارب المواقف في طهران

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن دول المنطقة "لن تنعم بالسلام" طالما استمر تواجد القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها.

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم السبت، عن موافقة مجلس القيادة المؤقت على تعليق الهجمات ضد دول الجوار، "مشروطا" بعدم انطلاق أي عدوان من تلك الأراضي ضد إيران.

هجمات متزامنة في الخليج

ميدانيا، كشفت تقارير عسكرية عن رصد واعتراض عدة هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة في الساعات القليلة الماضية، استهدفت مناطق في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ومملكة البحرين. ولم تشر التقارير الأولية إلى حجم الخسائر، إلا أن توقيت الهجمات أثار تساؤلات حول مدى سيطرة الحكومة الإيرانية على "الأدوات الميدانية" في ظل حديثها عن التهدئة.