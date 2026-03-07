قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت حالة الطوارئ وتجاوزت الكونجرس لضمان بيع قنابل لإسرائيل على الفور، في ظل العمليات العسكرية المتواصلة التي تشنها القوات المشتركة ضد النظام الإيراني.

مواصفات صفقة القنابل الأمريكية لإسرائيل

وفقا لإشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، طلبت تل أبيب شراء 12 ألفا من أجسام القنابل متعددة الأغراض من طراز "BLU-110A/B"، والتي يبلغ وزن الواحدة منها 1000 رطل.

وتُقدر القيمة الإجمالية لهذه الصفقة بأكثر من 151 مليون دولار ، لتزويد سلاح الجو الإسرائيلي بالذخائر اللازمة لاستمرار المهام القتالية دون توقف.

مبررات بيع قنابل أمريكية لإسرائيل

وأفاد الإشعار الرسمي، بأن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قرر تقديم تبرير مفصل لوجود حالة طارئة تستدعي بيع قنابل لإسرائيل بشكل فوري لحكومة الاحتلال.

واعتبر روبيو، أن تقديم هذه المواد والخدمات الدفاعية يخدم بشكل مباشر مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وبناء عليه تم التنازل عن المتطلبات القانونية الخاصة بمراجعة الكونجرس لتسريع عملية التسليم.

تهديدات ترامب وتعزيز القدرات الهجومية لإسرائيل

يتزامن إعلان حالة الطوارئ مع استمرار المواجهة العسكرية الواسعة بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران.

وألمح الرئيس دونالد ترامب، السبت، إلى هجوم جديد وعنيف قائلا: "اليوم ستتلقى إيران ضربة قوية للغاية".

وأكد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن هناك مناطق وجماعات لم تكن مستهدفة حتى هذه اللحظة، تخضع حاليا لدراسة جدية بهدف "التدمير الكامل والموت المحقق"، مبررا هذا التصعيد العسكري بما وصفه بسلوك إيران السئ في المنطقة، مما استوجب تعزيز القدرات الهجومية من خلال قرار بيع قنابل لإسرائيل وتجاوز العقبات التشريعية.