زوجة لاعب منتخب مصر تنشر صورا لاحتفالهما بعيد ميلادها

كتب : مصراوي

05:18 ص 21/01/2026
القاهرة – مصراوي

نشرت إسراء محمد، زوجة خالد صبحي لاعب المصري البورسعيدي ومنتخب مصر، صورا جديدة تجمعها بزوجها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت إسراء متابعيها صور من الاحتفال بعيد ميلادها، حيث ظهر الثنائي في أجواء عائلية بسيطة، نالت تفاعلا كبيرا من المتابعين.

ويذكر أن خالد صبحي شارك مؤخرا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في المغرب.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

