أحضان ورسائل رومانسية.. كيف استقبلت زوجات لاعبي منتخب مصر نجوم الفراعنة في المطار؟

كتب : مصراوي

07:20 ص 20/01/2026 تعديل في 10:06 ص
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد حمدي
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (5)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (2)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (4)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وزوجته (3)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته
  • عرض 21 صورة
    حسام عبد المجيد وزوجته (5)
  • عرض 21 صورة
    حسام عبد المجيد وزوجته (2)
  • عرض 21 صورة
    حسام عبد المجيد وزوجته (1)
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (1)
  • عرض 21 صورة
    دانا ادم زوجه حسام حسن (2)
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (3)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (2)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (5)

القاهرة – مصراوي

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، حرصت زوجات لاعبي منتخب مصر على تقديم الدعم المستمر لأزواجهم طوال مشوار البطولة، من خلال رسائل التشجيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبروا عن اشتياقهم الكبير للاعبين خلال فترة المشاركة في البطولة، من خلال كلمات مؤثرة لهم عبر حساباتهم عبر "إنستجرام".

وبعد عودة لاعبي منتخب مصر من المغرب، شاركت زوجات اللاعبين لحظات الفرح واللقاء عبر حساباتهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشروا صورا تجمعهم بأزواجهم، معبرون عن سعادتهم بعودتهم بعد غياب استمر قرابة شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت في هذه اللحظات كل من زوجات لاعبي المنتخب: حسام عبد المجيد، محمد حمدي، مروان عطية، مصطفى فتحي، حسام حسن.

زوجات لاعبي منتخب مصر زوجة حسام حسن زوجة مصطفى فتحي زوجة مروان عطية زوجة محمد حمدي

