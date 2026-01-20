8 صور رومانسية لحسام عبد المجيد وزوجته بعد عودته من المغرب

القاهرة - مصراوي

نشرت سيلين أبو علي، شقيقة وسام أبو علي لاعب نادي كولومبوس كرو الأمريكي حاليا والنادي الأهلي سابقا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة لها.

شقيقة وسام أبوعلي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

وظهرت سيلين خلال الصور بإطلالات أنيقة ولافتة، لاقت تفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها الراقي.

يذكر أن سيلين أبو علي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة شقيقها، عقب انتقاله من النادي الأهلي إلى صفوف كولومبوس كرو.

وكان وسام أبو علي قد انضم إلى نادي كولومبوس كرو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 قادما من النادي الأهلي، حيث خاض بقميص الأهلي 60 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وخاض وسام حتى الآن مع فريقه الأمريكي خمس مباريات، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وصناعة هدف وحيد.