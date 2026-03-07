إعلان

إيران محذّرة الدول الأوروبية من الانضمام للحرب: ستكونوا أهدافا لنا

كتب : محمود الطوخي

01:09 ص 07/03/2026

إيران تتوعد بقصف الدول الأوروبية حال انضمامها للحر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي، الجمعة، أن الدول الأوروبية التي تنضم إلى الهجمات العسكرية ضد إيران ستُصنف كأهداف مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية.

تحذير طهران للدول الأوروبية

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أوضح روانجي أن أي دولة تنضم إلى العدوان على إيران، سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، ستكون عرضة للرد الإيراني المباشر.
وأشار روانجي، إلى أن طهران أبلغت الدول الأوروبية وكافة الأطراف بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التورط في هذه الحرب، محذرا من تقديم أي دعم لوجستي للجانب الأمريكي.

استهداف القواعد وموقف الدول الأوروبية

وفيما يخص دول الخليج، ذكر المسؤول الإيراني أن طهران وجهت رسائل واضحة للجيران قبل بدء العمليات العسكرية الأسبوع الماضي، مشددا على أن القواعد والأصول الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافا مشروعة أينما وُجدت في الجوار الإيراني حال انخراط واشنطن في أعمال عدائية، وهو الموقف الذي يجب أن تضعه الدول الأوروبية في اعتبارها عند تقييم مشاركتها الميدانية.

الدبلوماسية ومستقبل الدول الأوروبية بالنزاع

وانتقد روانجي، تخلي الولايات المتحدة عن المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن إيران كانت تتفاوض بحسن نية خلال الأسبوع الذي سبق شن الهجمات المشتركة، موضحا أن التحول نحو الخيار العسكري يغلق أبواب الحوار ويضع الدول الأوروبية والمنطقة أمام تداعيات خطيرة ناتجة عن التصعيد المسلح وتجاهل الحلول السياسية التي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات لضمان الاستقرار الإقليمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران أوروبا إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر للطيران توضح حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر العودة من الخليج إلى القاهرة
أخبار مصر

مصر للطيران توضح حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر العودة من الخليج إلى القاهرة
بين عودة "الإمام الغائب والمسيح".. تركي الفيصل يحذر من 3 أجندات ترسم ملامح
شئون عربية و دولية

بين عودة "الإمام الغائب والمسيح".. تركي الفيصل يحذر من 3 أجندات ترسم ملامح
خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
أخبار مصر

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
رياضة محلية

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
دراما و تليفزيون

الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان