أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي، الجمعة، أن الدول الأوروبية التي تنضم إلى الهجمات العسكرية ضد إيران ستُصنف كأهداف مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية.

تحذير طهران للدول الأوروبية

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أوضح روانجي أن أي دولة تنضم إلى العدوان على إيران، سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، ستكون عرضة للرد الإيراني المباشر.

وأشار روانجي، إلى أن طهران أبلغت الدول الأوروبية وكافة الأطراف بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التورط في هذه الحرب، محذرا من تقديم أي دعم لوجستي للجانب الأمريكي.

استهداف القواعد وموقف الدول الأوروبية

وفيما يخص دول الخليج، ذكر المسؤول الإيراني أن طهران وجهت رسائل واضحة للجيران قبل بدء العمليات العسكرية الأسبوع الماضي، مشددا على أن القواعد والأصول الأمريكية في المنطقة ستكون أهدافا مشروعة أينما وُجدت في الجوار الإيراني حال انخراط واشنطن في أعمال عدائية، وهو الموقف الذي يجب أن تضعه الدول الأوروبية في اعتبارها عند تقييم مشاركتها الميدانية.

الدبلوماسية ومستقبل الدول الأوروبية بالنزاع

وانتقد روانجي، تخلي الولايات المتحدة عن المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن إيران كانت تتفاوض بحسن نية خلال الأسبوع الذي سبق شن الهجمات المشتركة، موضحا أن التحول نحو الخيار العسكري يغلق أبواب الحوار ويضع الدول الأوروبية والمنطقة أمام تداعيات خطيرة ناتجة عن التصعيد المسلح وتجاهل الحلول السياسية التي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات لضمان الاستقرار الإقليمي.