الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

كالياري

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

تولوز

- -
21:45

لانس

عمر الساعي يحتفل بعيد ميلاده والجمهور يعلق

كتب - يوسف محمد:

07:20 م 02/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمر الساعي (2)
  • عرض 4 صورة
    عمر الساعي (4)
  • عرض 4 صورة
    عمر الساعي (1)

احتفل عمر الساعي نجم وسط النادي الأهلي المعار إلى فريق المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة الموافق 2 يناير الجاري، بعيد ميلاده الـ23.

ونشر الساعي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له وكتب: "عيد ميلاد سعيد".

وحرص عدد من المتابعين على تهنئة اللاعب بمناسبة عيد ميلاده، حيث كتب أحد الأشخاص تعليقا على صورته: "عيد ميلاد سعيد يا أخي"، كتب آخر "كل سنة وانت طيب يا إيرلندي وربنا يكرمك يارب".

وفي سياق متصل، كان عمر الساعي انتقل إلى فريق المصري البورسعيدي، مع بداية الموسم الحالي معارا من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وظهر صاحب الـ23 عاما، رفقة فريق المصري البورسعيدي خلال الموسم الحالي، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

عمر الساعي نجم وسط النادي الأهلي عمر الساعي يحتفل بعيد ميلاده عمر الساعي على إنستجرام

