لاعب منتخب تونس يتحدث عن مواجهة مالي في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

حدث يان فاليري لاعب منتخب تونس، عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة أمام مالي، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلاقي منتخب تونس نظيره منتخب مالي، غدا السبت 3 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وقال فاليري في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنواجه فريق مميز غدا فمالي فريق جيد ويمتلك لاعبين كبار، سبق لنا مواجهتهم في عدة مرات من قبل، ومستعدون لتقديم مباراة كبيرة غدا".

وأضاف: "حضرنا بشكل كبير لخوض مباراة مالي المقبلة، وهدفنا هو الفوز والصعود للدور المقبل".

وكان منتخب تونس، تأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط خلف المتصدر نيجيريا صاحب الـ19 نقاط.

