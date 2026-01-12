بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة الإسكواش
كتب : مصراوي
توجت أمينة عرفي، نجمة الإسكواش ببطولة كراتشي المفتوحة 2026، التي أقيمت في باكستان.
يحصل الفايز بالبطولة على 121.500 دولار.
وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن أمينة عرفي.
أبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة الإسكواش
ولدت في 29 يونيو عام 2007
عمرها 18 عامًا
تحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي للسيدات، برصيد 18670 نقطة.
طولها 167 سم
وصلت إلى نهائيات بطولات، سي آي بي المصرية المفتوحة 2025، الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش 2025، كومكاست بيزنس الأمريكية المفتوحة 2025.
توجة ببطولة لندن للإسكواش 2025، بالإضافة إلى بطولة الصين المفتوحة 2025، ونيوزليندا المفتوحة 2025، وكندا المفتوحة للسيدات 2025.
ووصلت إلى نصف نهائي بطولة حيلين ماركتس البريطانية المفتوحة 2025.