توجت أمينة عرفي، نجمة الإسكواش ببطولة كراتشي المفتوحة 2026، التي أقيمت في باكستان.

يحصل الفايز بالبطولة على 121.500 دولار.

وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن أمينة عرفي.

أبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة الإسكواش

ولدت في 29 يونيو عام 2007

عمرها 18 عامًا

تحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي للسيدات، برصيد 18670 نقطة.

طولها 167 سم

وصلت إلى نهائيات بطولات، سي آي بي المصرية المفتوحة 2025، الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش 2025، كومكاست بيزنس الأمريكية المفتوحة 2025.

توجة ببطولة لندن للإسكواش 2025، بالإضافة إلى بطولة الصين المفتوحة 2025، ونيوزليندا المفتوحة 2025، وكندا المفتوحة للسيدات 2025.

ووصلت إلى نصف نهائي بطولة حيلين ماركتس البريطانية المفتوحة 2025.