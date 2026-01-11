مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

زوجة ياسر إبراهيم تنشر صورا من زيارتها الأهرامات

كتب : مصراوي

04:29 ص 11/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم في الأهرامات
  • عرض 8 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم في الأهرامات
  • عرض 8 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم 1 (1)
  • عرض 8 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم (1)
  • عرض 8 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم (2) (2)
  • عرض 8 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم (6) (1)
  • عرض 8 صورة
    زوجة ياسر إبراهيم (7) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشرت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها وهي بجانب الأهرامات.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صور لها وهي تزور الأهرامات، كما شاهدنا وهي تصور الجمال أيضا بجانب الأهرامات.

وقد شارك ياسر إبراهيم أمس مع منتخب مصر أمام منتخب كوت ديفوار الذي انتهى بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين، وتمكن منتخب مصر في الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة ياسر إبراهيم في الأهرامات صور زوجة ياسر إبراهيم منتخب مصر مصر وكوت ديفوار موعد مباراة مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
الموضة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026
بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
مصراوي ستوري

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
مصراوي ستوري

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
كيف يقلل المشي المستمر من أمراض القلب والوفاة المبكرة؟
نصائح طبية

كيف يقلل المشي المستمر من أمراض القلب والوفاة المبكرة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟