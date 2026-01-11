زوجة ياسر إبراهيم تعلق على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار وتوجه إليه رسالة

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على كوت ديفوار؟

"غفلونا".. أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي

القاهرة - مصراوي

نشرت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها وهي بجانب الأهرامات.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صور لها وهي تزور الأهرامات، كما شاهدنا وهي تصور الجمال أيضا بجانب الأهرامات.

وقد شارك ياسر إبراهيم أمس مع منتخب مصر أمام منتخب كوت ديفوار الذي انتهى بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين، وتمكن منتخب مصر في الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.