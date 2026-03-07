نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، صحة التقارير التي تحدثت عن إمكانية إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران، مؤكدة أن هذه الأنباء تستند إلى افتراضات غير موثوقة صادرة عن مصادر مجهولة، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.

أوضحت المتحدثة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع في التعامل مع الملف الإيراني استراتيجية تقوم على إبقاء جميع الخيارات مطروحة، في ظل التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

أضافت أن الجهات التي تروج لتسريبات حول تدخل بري أمريكي في إيران لا تنتمي إلى فريق الأمن القومي الأمريكي.