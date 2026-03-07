إعلان

السعودية تعترض صاروخ باليستي إيراني أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

كتب : محمد أبو بكر

02:56 ص 07/03/2026

اعتراض صاروخ

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي إيراني أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، دون وقوع أي أضرار أو خسائر.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت كذلك من اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي، كانت في طريقها لاستهداف حقل شيبة النفطي.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيّرة شمال شرق مدينة الرياض.

اعتراض صاروخ اعتراض صاروخ بالستي في السعودية اعتراض مسيرات في السعودية

