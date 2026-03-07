أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي إيراني أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، دون وقوع أي أضرار أو خسائر.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت كذلك من اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي، كانت في طريقها لاستهداف حقل شيبة النفطي.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيّرة شمال شرق مدينة الرياض.