القاهرة - مصراوي

نشرت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها من مباراة مصر وكوت ديفوار.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة لياسر إبراهيم وهو يحتفل بصعود منتخب مصر إلى نصف النهائي كأس أمم أفريقيا.

وعلقت أسماء على الصورة قائلا : "رجولة ماشاء الله".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي.