

وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي، كانت تستهدف حقل شيبة النفطي.

قال المالكي في بيان مقتضب: "تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات في الربع الخالي متجهةٍ لحقل شيبة".

أكد البيان: "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العمليات الدفاعية الناجحة، إذ أعلن المالكي يوم الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح شرق محافظة الخرج.

وفي وقت سابق، كشف عن اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة فور دخولها الأجواء السعودية، بالإضافة إلى التصدي لمحاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مصفاة رأس تنورة، مؤكداً أن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار.

تأتي هذه الهجمات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت دولا خليجية عدة، وفقا لروسيا اليوم.