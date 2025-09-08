10 صور وفيديو لابنة إمام عاشور من مران الأهلي

القاهرة - مصراوي

ظهرت ابنة اللاعب إمام عاشور خلال مران الفريق اليوم الإثنين في أجواء مفعمة بالبهجة والفرح مع والدها وزملائه بالفريق.

وأظهر مقطع فيديو الطفلة وهي تجري وتلعب مع والدها، وشاركت اللاعبين لحظات المرح.

وأدى النادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم استعدادًا لمباراته المقبلة، وذلك بعد توقف مسابقة الدوري المصري بسبب مباريات المنتخب الوطني.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره إنبي يوم الأحد، الموافق 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط.