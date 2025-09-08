مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

0 1
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

0 0
22:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

0 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

0 0
21:45

الدنمارك

مباريات ودية - منتخبات

التشيك

1 0
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

10 صور وفيديو لابنة إمام عاشور من مران الأهلي

08:17 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (9)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (6)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (4)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (3)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (2)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (10)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (1)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (7)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع أبنته (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

ظهرت ابنة اللاعب إمام عاشور خلال مران الفريق اليوم الإثنين في أجواء مفعمة بالبهجة والفرح مع والدها وزملائه بالفريق.

وأظهر مقطع فيديو الطفلة وهي تجري وتلعب مع والدها، وشاركت اللاعبين لحظات المرح.

وأدى النادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم استعدادًا لمباراته المقبلة، وذلك بعد توقف مسابقة الدوري المصري بسبب مباريات المنتخب الوطني.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره إنبي يوم الأحد، الموافق 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي الدوري المصري ابنة اللاعب إمام عاشور موعد مباراة الأهلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم