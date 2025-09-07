مباريات الأمس
شادي حسين يحتفل بذكرى زواجه بصورة

02:12 م الأحد 07 سبتمبر 2025

شادي حسين

احتفل مهاجم الأهلي السابق وزد الحالي شادي حسين بذكرى زواجه بنشر صورة رفقة زوجته عبر حسابه بمنصة انستجرام.

وذيل شادي حسين الصورة التي نشرها مساء السبت بتعليق:"ذكرى زواج سعيدة حبيبتي".

شادي حسين وزوجته

وكان شادي حسين صاحب الـ 32 عامًا قد انضم لصفوف زد قادمًا من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

وكان شادي حسين قد احتفل بزواجه يوم 4 سبتمبر 2022.

أرقام شادي حسين مع زد

وشارك شادي حسين بقميص زد بـ 65 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 5 لزملائه.

شادي حسين وزوجته ادي حسين ور شادي حسين وزوجته واج شادي حسين
