شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها الصدام بين خالد الغندور وسيد عبد الحفيظ.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"زهقتني من مكة يا أخي".. موقف طريف بين محمد صلاح ومشجع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا للمحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي





"هي وصلت لكده؟".. الصدام يشتعل بين عبدالحفيظ وخالد الغندور (فيديو)



اشتد الخلاف بين خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي





وليد سليمان يستمتع بإجازته الصيفية على البحر مع زوجته (صورة)



شاركت ياسمين أمل زوجة وليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالأهلي صورة لهما من إجازتهما الصيفية





"بملامح حقبة مختلفة".. 10 صور لنجوم منتخب مصر في التسعينيات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لنجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم وكأنهم شاركوا خلال فترة التسعينات





18 صورة من احتفال أحمد حجازي يحتفل بعيد ميلاد ابنه سفيان



احتفل أحمد حجازي المحترف المصري بصفوف نادي نيوم السعودي بعيد ميلاده سفيان التاسع





"هناك 10 مرشحين".. محمود الخطيب يحدد موعد اختيار المدير الفني الجديد للأهلي



كشف مصدر عن موعد حسم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ملف المدير الفني الأجنبي للفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو





"لما مراته جات بدأ يدلع".. مترجم كولر السابق يكشف كواليس استبعاد محترف الأهلى



كشف خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، كواليس استبعاد البرازيلي برونو سافيو من حسابات المدرب





"أغلى من عنيا".. 3 صور جديدة من إجازة إمام عاشور وزوجته على البحر



شارك إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه بصور جديدة رفقة زوجته "ياسمين حافظ" من استمتاعهم بعطلة الصيف على شاطيء البحر





زوجة خالد صبحي تحتفي بظهوره مع منتخب مصر أمام إثيوبيا



احتف إسراء محمد زوجة مدافع المصري البورسعيدي خالد صبحي بمشاركة اللاعب مع منتخب مصر بمباراة إثيوبيا





"فاكرني بشجع الأهلي والزمالك".. انتقادات حادة من ماجد سامي لرؤساء الأندية بسبب انتماءاتهم



وجّه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، انتقاداً لبعض رؤساء الأندية في الدوري المصري الممتاز لتشجعيهم أندية منافسة