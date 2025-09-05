مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

في تواجد فتوح.. "كوبري" من إمام عاشور لعصام صاصا (فيديو)

02:03 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
    أحمد فتوح
    عصام صاصا (1)
    إمام عاشور
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
    عصام صاصا
    إمام عاشور لاعب الأهلي
    عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك
    إمام عاشور من مباراة بيراميدز
    عصام صاصا
    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
    عصام صاصا
كتب - محمد القرش:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع إمام عاشور نجم الأهلي وأحمد فتوح لاعب الزمالك رفقة مغني المهرجانات عصام صاصا.

وظهر الثلاثي في مقطع الفيديو وهم يلعبون كرة القدم في حديقة إحدى البيوت، حيث مرر إمام عاشور الكرة بين ساقي عصام صاصا "كوبري"، لينتشر الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستمتع إمام عاشور بإجازته الصيفية أثناء التوقف الدولي، حيث لم يتم استدعائه للمنتخب الوطني نظرا لإصابته في الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية مع الأهلي.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور أحمد فتوح عصام صاصا الأهلي الزمالك إمام وفتوح وعصام صاصا
