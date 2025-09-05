في تواجد فتوح.. "كوبري" من إمام عاشور لعصام صاصا (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع إمام عاشور نجم الأهلي وأحمد فتوح لاعب الزمالك رفقة مغني المهرجانات عصام صاصا.

وظهر الثلاثي في مقطع الفيديو وهم يلعبون كرة القدم في حديقة إحدى البيوت، حيث مرر إمام عاشور الكرة بين ساقي عصام صاصا "كوبري"، لينتشر الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستمتع إمام عاشور بإجازته الصيفية أثناء التوقف الدولي، حيث لم يتم استدعائه للمنتخب الوطني نظرا لإصابته في الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية مع الأهلي.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

امام عاشور وفتوح وعصام صاصا

دماغ عالية يا كباتن عاش

عاش المينتالتي pic.twitter.com/Xokh69PcKc — Hassan Hamada (@antiekhwan) September 4, 2025

