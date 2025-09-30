مباريات الأمس
"مترجعش ورايا".. نجم الأهلي السابق يثير الجدل بعد الفوز على الزمالك

كتب - يوسف محمد:

01:41 ص 30/09/2025
تصدر باسم علي لاعب الأهلي السابق، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد فوز المارد الأحمر على حساب الزمالك أمس، في بطولة الدوري المصري.

وكان علي توقع فوز الأهلي بثنائية قبل بداية المباراة، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مما جعله محط اهتمام كبير من قبل الجماهير بعد الفوز.

وكتب علي عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، قبل بداية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك: "خد مني، الأهلي في أسوأ الظروف هيدي الزمالك 2 ومترجعش ورايا"، مع وضع رمز تعبيري ضحك.

وحقق المارد الأحمر فوزا هاما أمس، على حساب نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة الدوري المصري "دوري نايل".

وواصل المارد الأحمر انتصاراته في البطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي، للمرة الأولى خلال الموسم الحالي 2025-2026.

