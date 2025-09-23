مباريات الأمس
"كلامي مكنش لمروان".. ياسر إبراهيم يوضح سبب اعتراضه على رجل مباراة حرس الحدود

كتب : مصراوي

09:09 م 23/09/2025

هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود

أوضح ياسر إبراهيم سبب اعتراضه على اختيار رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود، المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وكان انتشر مقطع فيديو لياسر إبراهيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر لاعب الأهلي وهو يتحدث لمراقب المباراة قائلا: "أنتوا بتختاروا على أي أساس؟ رد عليّ".

وبعد انتشار الواقعة، نشر ياسر توضيح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، حيث كتب: "مبروك لأخويا طبعا وفرحان ليك والله، أنا لا أقصد مروان خالص، وكلامي مكنش لمروان خالص".

واختتم: "بالعكس أنا كلامي لناس تانية ومبروك لجمهور النادي الأهلي وربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله".

وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، حيث سجل جراديشار وتريزيجيه وياسر إبراهيم أهداف المارد الأحمر.

ستوري ياسر إبراهيم

