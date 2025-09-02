مباريات الأمس
7 معلومات عن يارا نعوم بعد رسالة عماد متعب الرومانسية لها

05:08 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
background

وجّه نجم الأهلي السابق عماد متعب رسالة رومانسية لزوجته يارا نعوم بمناسبة عيد ميلاده.

متعب نشر 5 صور تجمعه بزوجته يارا نعوم مذيلاً إياها برسالة رومانسية، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

وتزوّج متعب من يارا نعوم في عام 2011 ورُزق من زيجته بابنتيه تمارا وسيلين.

ويستعرض مصراوي 7 معلومات عن يارا نعوم زوجة عماد متعب :

1) تبلغ من العمر 38 عامًا فهي مواليد 1 سبتمبر 1987

2) حصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 2008

3) عملت لفترة كعارضة أزياء

4) تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم ديكور

5) خاضت تجربة فنية بفيلم حين ميسرة و مسلسل أحزان مريم.

6) لا تهتم برياضة كرة القدم أو متابعتها فقط كانت تتابع المباريات حين يشارك زوجها عماد متعب

7) تعرفت على عماد متعب خلال تصويرها إحدى الحملات الإعلانية

عماد متعب ويارا نعوم يارا نعوم زوجة عماد متعب عماد متعب زوجة عماد متعب صور عماد متعب ويارا نعوم يارا نعوم الأهلي عيد ميلاد يارا نعوم
