لقاء خاص بين محمد صلاح ومجدي يعقوب في إنجلترا

كتب - نهى خورشيد

نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، صورة من لقائه البروفيسور مجدي يعقوب.

وشارك صلاح الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي سياق متصل، يحل الفريق الكروي بنادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي في الرابعة عصر غداً الأحد الموافق 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بيرنلي المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.