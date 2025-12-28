مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

جمال فاق الخيال.. 8 صور لوائل جمعة داخل المتحف المصري

كتب - محمد عبد السلام:

01:03 ص 28/12/2025
نشر وائل جمعة لاعب منتخب مصر والأهلي السابق ومحلل رياضي على قنوات "بي إن سبورت" الحالي، صورة جديدة له وهو في المتحف المصري.

وظهر وائل جمعة في صور له عبر حسابه أثناء زيارته إلى المتحف المصري الجديد، حيث أشاد بجماله وروعة تصميمه، كما ظهر في الصور وهو بجانب تمثال رمسيس الثاني، و تابوت توت عنخ امون.

وعلق على الصور قائلا: المتحف المصري الكبير جمال فاق الخيال وفخر بإرث الأجداد.

ويعمل جمعة ضمن الطاقم التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، منذ اعتزاله كرة القدم في عام 2014.

وائل جمعة المتحف المصري وائل جمعة في المتحف المصري

