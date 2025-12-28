جمال فاق الخيال.. 8 صور لوائل جمعة داخل المتحف المصري

نشر وائل جمعة لاعب منتخب مصر والأهلي السابق ومحلل رياضي على قنوات "بي إن سبورت" الحالي، صورة جديدة له وهو في المتحف المصري.

وظهر وائل جمعة في صور له عبر حسابه أثناء زيارته إلى المتحف المصري الجديد، حيث أشاد بجماله وروعة تصميمه، كما ظهر في الصور وهو بجانب تمثال رمسيس الثاني، و تابوت توت عنخ امون.

وعلق على الصور قائلا: المتحف المصري الكبير جمال فاق الخيال وفخر بإرث الأجداد.

ويعمل جمعة ضمن الطاقم التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، منذ اعتزاله كرة القدم في عام 2014.