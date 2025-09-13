كتب - نهى خورشيد

علق المستشار مرتضي منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك على حذفه المنشور الأخير عبر صفحته بخصوص قرار محمود الخطيب بالرحيل عن رئاسة النادي الأهلي.

وكتب منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت: "السادة الأفاضل، السيدات الفاضلات، أمس نشرت بوست على صفحتي الشخصية تضمّن شهادتي في اعتذار الكابتن محمود الخطيب عن استكمال مشواره الرياضي مع النادي الأهلي".

وأضاف:"أدليت بشهادتي للتاريخ أمام الملايين، وقبلهم أمام رب الكون، وأن هناك أسباباً أخرى غير مرضه شفاه الله وعافاه دفعته لإعلان اعتذاره".

وتابع رئيس الأبيض السابق:"ونصيحة لعدد قليل من اللجان المأجورة: أنا لم أُدلِ برأي لكي تحاول أيها الجبان أن تُسفِّهه هذه شهادة أُحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ومن كتم الشهادة فهو آثم قلبه".

وواصل:"ولم أخطئ في حق أحد فيما تناوله البوست، والكل يعلم خلافي السابق مع الكابتن محمود الخطيب ومع هشام حطب، ولكنني عملت في القضاء أكثر من عشر سنوات، وتعلمت كيف أصدر أحكامي بعيدًا عن الهوى!".

وأكمل :"ولكن للأسف، استيقظت اليوم ففوجئت بحذف البوست من على صفحتي، وأقسم بالله لا أعرف حتى الآن من الذي حذفه، والكل يعلم أنني لست جبانًا، فمبدئي طوال عمري: إذا قلتَ فلا تخف، وإذا خفتَ فلا تقل".

وأتم حديثه قائلاً:"على العموم، ما نشرته وصل إلى الملايين، وحذفه من على صفحتي زاده قوة وأهمية وانتظروني".

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قد نشر أمس الجمعة نص بيان محمود الخطيب الذي أعلن خلاله القرار، للاطلاع عليه كاملاً.. اضغط هنا

