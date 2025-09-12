كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، على قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدم الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكتب السعدي عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا اليوم الجمعة: "كنت أعلم أن الكابتن محمود الخطيب سيفعلها، سيقرر وهو وسط كل هذا الضوء وكل هذا الإنجاز أن يبتعد والسبب ببساطة أنه محمود الخطيب".

وأضاف: "ليس من أولئك المتاجرين بالبطولة ولا بالعمل ولا بالمجد كل ذلك يأتيه، لأنه استحقه ويستحقه، لكن الفارس يريد أن يستريح، أن يكترث بتلك الصحة التي لم يعبأ بها كثيراً، أن يفعل ما لا يفعله غيره وأن يترك رئاسة الأهلي، وما أدراكم ما الأهلي، سيظل الخطيب استثنائياً في تاريخ الأهلي لاعباً ومسؤولاً".

وتابع: "لم يحقق أحد ما حقق، لم يحب أحد الأهلي كما أحبه (بيبو)، مسيرة تتحدث عنها الأرقام، صنعها لاعب فذ ومسؤول خرافي، أكثر من خمسمائة وخمسين هدفاً وقرابة ثلاثمائة مباراة، عشرات البطولات المحلية والإفريقية والدولية، أفضل لاعب في أفريقيا، أفضل لاعب عربي، أول لاعب ينضم إلى نادي المائة".

وأكمل: "عشرات البطولات حققها كلاعب وكمسؤول في الأهلي، أول إفريقي يحقق لقب دوري الأبطال لاعباً ورئيساً، ربما حقق غيره بطولات، لكن ليس في فترة زمنية وجيزة كتلك التي اختزل فيها (بيبو) كل الأحلام والأرقام، ثماني سنوات قضاها الخطيب رئيساً للأهلي، توج فيها الفريق بستة ألقاب للدوري وثلاثة ألقاب للكأس وفاز الأحمر بالسوبر في ست مناسبات".

وواصل: "فاز الأهلي تحت قيادة (بيبو) بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات، بالسوبر الإفريقي مرتين ثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، هو رقم لم يتحقق إلا في عهد بيبو، أفضل نادٍ في إفريقيا وتسلم الخطيب جائزة نادي القرن، الأكثر تتويجاً في الشرق الأوسط عام 2020 وجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط عام 2024".

وأردف: "أرقام ربما ستظل هكذا، لم يقترب منها أحد، تماماً كما لم يقترب أحد من أسطورة الخطيب، إنجازات الخطيب، لم تكن على صعيد الكرة فقط، فقد حقق الأهلي عشرات البطولات في كل اللعبات أيضاً، بالتوازي مع الألقاب كانت هناك إنجازات أخرى في عهد رئيس النادي التاريخي، الذي بنى كما لم يبنِ أحد قبله ستاد الأهلي أصبح حقيقة بعد أن كان حلماً يراود كل من سبقوه، فروع الأهلي ازدادت فأضاء التجمع، أصبح له عنوان خارج القاهرة".

وعن الجانب الإنشائي في عهد الخطيب قال السعدي: "طفرة إنشائية هائلة حققها النادي في عصر الخطيب، مداخيل مادية غير مسبوقة تحققت طوال سنوات رئاسته للكيان، لا تصدقوا أولئك المتاجرين بالأهلي، لا تكترثوا بالمنافقين أو الأفاقين، لا تلقوا بالا إلى أولئك الذين قضيتهم أنفسهم وليس الأهلي، الخطيب هو الرئيس التاريخي للأهلي ويسكن في منطقة لا يسكنها سواه".

وأكمل: "شخصياً وكمحب للأهلي، أرى أن هذا الوقت هو أكثر وقت تحتاج فيه القلعة الحمراء إلى الخطيب، إن لم يكن رئيساً، فرمزاً ومرجعية ومصدر إلهام للنادي، يقيني أنه سيكون حاسماً في تحديد من سيخلفه في إدارة الأهلي، لن يأتي في رئاسة الأهلي شخص لا يحبه ولا يريده الخطيب، ليس استعلاء ولا احتكارا، لكن لأن الجميع وثقوا في الخطيب، أيقنوا من تلك المسيرة الطويلة أنه يستحق يستحق الثقة والحب".

واختتم السعدي تدوينته بقوله: "يستحق أن يظل رمز الأهلي الخالد على مر الزمان، لن يبتعد الخطيب وإن ترك رئاسة الأهلي، سيظل على عرش القلوب التي يسكنها بيبو، سيظل أغنية ولوحة وقصيدة وهتافاً في المدرجات وسيظل الخطيب أروع وأغلى الأمنيات".

