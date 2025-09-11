مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

نور الشربيني توجه رسالة خاصة إلى رنيم الوليلي بعد تكريمها

11:16 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

وجهت نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الأولي عالمياً، رسالة خاصة إلى زميلتها رنيم الوليلي، بعد حصولها على درع تكريمي من قاعة مشاهير الاسكواش (PSA Hall of Fame).

ونشرت نور صورة تجمعها برنيم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:" أسطورة، قدوة، أختي"، مضيفة :"تستحقيها أكثر من أي شخص".

نور الشربيني توجه رسالة خاصة إلى رنيم الوليلي بعد تكريمها

ونشر حساب رابطة محترفي الاسكواش:"مرحبًا بك في قاعة المشاهير، رنيم الوليلي، إحدى أعظم لاعبات العصر الحديث، صنعت رنيم الوليلي التاريخ عام 2015 عندما أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى التصنيف العالمي رقم 1 في أي رياضة".

