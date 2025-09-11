نور الشربيني توجه رسالة خاصة إلى رنيم الوليلي بعد تكريمها

كتب - نهى خورشيد

وجهت نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الأولي عالمياً، رسالة خاصة إلى زميلتها رنيم الوليلي، بعد حصولها على درع تكريمي من قاعة مشاهير الاسكواش (PSA Hall of Fame).

ونشرت نور صورة تجمعها برنيم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:" أسطورة، قدوة، أختي"، مضيفة :"تستحقيها أكثر من أي شخص".

ونشر حساب رابطة محترفي الاسكواش:"مرحبًا بك في قاعة المشاهير، رنيم الوليلي، إحدى أعظم لاعبات العصر الحديث، صنعت رنيم الوليلي التاريخ عام 2015 عندما أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى التصنيف العالمي رقم 1 في أي رياضة".