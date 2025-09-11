تصرف مفاجئ من كريستيانو رونالدو تجاه داعية إسلامي

كتب - يوسف محمد:

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قاد فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال جدلا واسعا، خلال الساعات القليلة الماضية، حول إمكانية اعتناقه الإسلام.

وخلال الساعات الماضية قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعة الحساب الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للداعية الإسلامي البرتغالي محمد إبراهيم.

ومع متابعة رونالدو للداعية الإسلامي محمد إبراهيم، بدأ الكثير من الجماهير يتساءلون حول وجود رغبة من النجم البرتغالي لاعتناق الدين الإسلامي، خاصة في ظل الشائعات التي ترتبط بهذا الأمر منذ انتقاله إلى النصر السعودي.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انضم إلى فريق النصر السعودي، في يناير من عام 2023، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع مان يونايتد الإنجليزي.

